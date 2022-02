Advertising

DAZN_IT : Il solito Immobile ?? Un super Zaccagni ???? La Lazio batte il Bologna 3-0 ?? #LazBol #LazioBologna - SkySport : Lazio-Bologna, Mihajlovic: 'Rigori così solo a danza classica, mai visto nulla del genere' #SkySport #SerieA… - DiMarzio : #SerieA | @OfficialSSLazio, i convocati di #Sarri per il @BfcOfficialPage - sportli26181512 : Lazio-Bologna, le pagelle. Zaccagni 7,5, momento magico. Disastro Schouten 4,5: Lazio-Bologna, le pagelle. Zaccagni… - LALAZIOMIA : #Calcio Lazio-Bologna, le pagelle. I voti Gazzetta: Zaccagni, Schouten -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Bologna

Si procura il rigore e poi si regala una doppietta da applausi che svela inattese doti da goleador. Incontenibile. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di ...Sabato 12 febbraio 15.00(pagelle - tabellino ) 18.00 Napoli " Inter (pagelle - tabellino ) 20.45 Torino " Venezia (pagelle - tabellino) Domenica 13 febbraio 12.30 Milan " Sampdoria (...Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa dopo la gara vinta contro il Bologna, parlando anche della sfida di Europa League in programma con il Porto: "Il Porto è una ...Strepitosa vittoria quella per la Lazio di Maurizio Sarri. La squadra biancoceleste voleva dare una risposta importante, cercava il riscatto e l'ha ottenuto con il Bologna di Mihajlovic. La Lazio va a ...