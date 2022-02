Lazio-Bologna | le formazioni ufficiali | Immobile titolare

(Di sabato 12 febbraio 2022) Riportiamo ledi, partita valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì, coadiuvato da Bottegoni e Zingarelli come assistenti, e dal quarto uomo Volpi. VAR e AVAR invece, saranno rispettivamente Orsato e Passeri. Calcio d’inizio ore 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Il match che apre il venticinquesimo turno di campionato, vede sfidarsi due squadre reduci da una stagione fino ad ora abbastanza discontinua. La squadra di Maurizio Sarri dopo la bella vittoria per 3-0 sul campo della Fiorentina, ha subito un pesante 4-0 a San Siro nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan. Nell’ultimo turno di Serie A, i biancocelesti sono tornati al successo dopo il deludente pareggio casalingo contro l’Atalanta Le ...

DIRETTA(RISULTATO 0 - 0): LE FORMAZIONI UFFICIALI In attesa della diretta disoffermiamoci sui numeri legati alle due squadre. I biancocelesti al momento sono sesti e dunque ...Commenta per primo Sono state ufficializzate le formazioni di(4 - 3 - 3): Strakosha; Lazzari, Patric, Luiz Felipe, Marusic; Milinkovic - Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore Sarri(3 - 5 - 2): ...Le formazioni ufficiali di Lazio-Bologna, sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Premier League 2021/2022.I biancocelesti di Sarri vanno a caccia di punti importanti contro ...Poco meno di mezz'ora al fischio d'inizio della gara dell'Olimpico tra Lazio e Bologna. La squadra di Sarri ha voglia di riscatto dopo il brutto ko contro il Milan in Coppa Italia. Queste le parole ...