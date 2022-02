Lazio-Bologna 1-0 LIVE | occasione per Arnautovic

Advertising

DiMarzio : #SerieA | @OfficialSSLazio, i convocati di #Sarri per il @BfcOfficialPage - DiMarzio : #LazioBologna, le formazioni ufficiali - 71Balbo : RT @Vivo_e_vegeto: Highlights primo tempo di Lazio-Bologna. - zazoomblog : Lazio-Bologna 1-0 LIVE: la sblocca Immobile su rigore poi pericoloso Orsolini - #Lazio-Bologna #LIVE: #sblocca - rfutbol : Comienza 2ª Parte Lazio - Bologna #Lazio #Bologna #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Bologna

DIRETTA(RISULTATO 1 - 0): DIJKS RISCHIA IL PASTICCIO Dopo il vantaggio lacontinua ad attaccare, al 18 frustata di Milinkovic - Savic che trova Skorupski pronto ad allungarsi per la ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Olimpico, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER ...Un rigore di Immobile poco dopo il decimo decide la prima frazione all'Olimpico fra Lazio e Bologna. Gara non esaltante quella di Roma con poche occasione da ambo le parti e grande equilibrio in mezzo ...Si è concluso il primo tempo del match tra Lazio e Bologna, primo anticipo della venticinquesima giornata allo stadio Olimpico. Al rientro negli spogliatoi i biancocelesti sono in vantaggio per 1-0 ...