L’Azienda diventa una galleria d’arte

(Di sabato 12 febbraio 2022) Lavoro e arte, un binomio vincente per migliorare l’umore e alleggerire i pensieri. È partito da questa idea Giuseppe Melara, presidente e Ad di Fmts Group, quando ha deciso di sorprendere i dipendenti dell’Hub di Pontecagnano trasformando la sala riunioni della direzione in una. Gli spazi del terzo piano solitamente dedicati alle sedute plenarie sono stati occupati dalle policrome opere di Federico Pepe, artista, editore, operatore culturale, designer e creativo tout court. A lui si deve nel 2006 la nascita del progetto editoriale e l’omonimo spazio espositivo indipendente Le Dictateur, considerato uno delle operazioni culturali più interessanti del panorama artistico contemporaneo italiano. Selezionato dal MoMa per la mostra Millennium Magazine e da Tate Modern per No Soul for Sale, il progetto Le Dictateur esprime una ricerca ...