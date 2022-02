Lavoro, è scontro Bonomi-Landini su salari (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Botta e risposta a distanza tra il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e il leader della Cgil Maurizio Landini in tema di aumenti salariali che, secondo il primo vanno legati all’indice dei prezzi armonizzato (Ipca), al contrario, per Landini servirebbe una revisione dell’Ipca che ignora il ‘caro energia’. E prosegue così la querelle innescata da giorni e sulla quale ha alzato il tiro il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri minacciando la disdetta del Patto per la Fabbrica. Il conflitto è “l’ultima cosa che serve all’Italia di oggi” ha affermato Bonomi in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ spiegando nel merito che non è vero che l’indice Ipca, escluda dal calcolo degli aumenti contrattuali i prezzi dei beni energetici importati. “Non è così. Il prezzo dei beni energetici ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Botta e risposta a distanza tra il presidente di Confindustria Carloe il leader della Cgil Maurizioin tema di aumentiali che, secondo il primo vanno legati all’indice dei prezzi armonizzato (Ipca), al contrario, perservirebbe una revisione dell’Ipca che ignora il ‘caro energia’. E prosegue così la querelle innescata da giorni e sulla quale ha alzato il tiro il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri minacciando la disdetta del Patto per la Fabbrica. Il conflitto è “l’ultima cosa che serve all’Italia di oggi” ha affermatoin un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ spiegando nel merito che non è vero che l’indice Ipca, escluda dal calcolo degli aumenti contrattuali i prezzi dei beni energetici importati. “Non è così. Il prezzo dei beni energetici ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro scontro Atalanta - Juventus, Allegri: "Gara importante, non decisiva. Pensiamo al quarto posto" "Domani è una partita certamente importante, visto che si tratta di uno scontro diretto per il quarto posto, ma non è decisiva per nessuna delle due. Affrontiamo una ... Ha fatto un lavoro straordinario ...

Maxi parco eolico nel mare della Sicilia, 9 miliardi d'investimenti Un parco eolico offshore nel mare delle Isole Egadi, in Sicilia. È scontro sull'isola tra ambientalisti, politici e sindacati. Un progetto che potrebbe dare autonomia energetica, lavoro, il calo del costo dell'energia ma che preoccupa dal punto di vista del rispetto ...

Vigilia di Atalanta-Juve, Allegri: 'Partita importante ma non decisiva' Max Allegri nella conferenza stampa prepartita ha detto chiaramente che: "La sfida con l'Atalanta è uno scontro diretto che ... io a sottolineare il gran lavoro di Gasperini e lo dicono i fatti.

