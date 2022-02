L'Australia lancia l'allarme sui koala "Sono ufficialmente specie a rischio" (Di sabato 12 febbraio 2022) I koala, simbolo nazionale dell'Australia, Sono ufficialmente una specie a rischio. Il governo di Camberra scende in campo a difesa di questi marsupiali dichiarando l'emergenza nella parte orientale ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) I, simbolo nazionale dell'una. Il governo di Camberra scende in campo a difesa di questi marsupiali dichiarando l'emergenza nella parte orientale ...

