Laura Chiatti, il cuore straziato dalla tragica scomparsa: “Solo 3 giorni fa…” (Di sabato 12 febbraio 2022) Laura Chiatti sta vivendo un momento tragico, con il cuore praticamente straziato dalla tragica scomparsa: “Solo 3 giorni fa…”. Laura Chiatti si è affermata nel corso degli anni come un’attrice di livello in Italia, ma non Solo. Per lei si contano anche diversi riconoscimenti dal punto di vista dell’aspetto fisico, tanto da riuscir a portare a casa nel lontano anno 1996 il concorso di bellezza Miss Teenager Europa. Successivamente per lei c’è stato il debutto sul grande schermo, senza dimenticare le apparizioni in televisione. Insomma, una carriera in grande ascesa per lei che ora affronta un momento di difficoltà assoluta. Scopriamo insieme la motivazione della grande sofferenza di ... Leggi su topicnews (Di sabato 12 febbraio 2022)sta vivendo un momento tragico, con ilpraticamente: “fa…”.si è affermata nel corso degli anni come un’attrice di livello in Italia, ma non. Per lei si contano anche diversi riconoscimenti dal punto di vista dell’aspetto fisico, tanto da riuscir a portare a casa nel lontano anno 1996 il concorso di bellezza Miss Teenager Europa. Successivamente per lei c’è stato il debutto sul grande schermo, senza dimenticare le apparizioni in televisione. Insomma, una carriera in grande ascesa per lei che ora affronta un momento di difficoltà assoluta. Scopriamo insieme la motivazione della grande sofferenza di ...

Advertising

ilgiornale : L'attrice ha affidato al web il suo doloroso messaggio di addio per l'amica scomparsa prematuramente: 'Sei stata la… - StraNotizie : Laura Chiatti in lutto, il commovente addio sui social: “Ciao amore mio” - ParliamoDiNews : Lutto per Laura Chiatti: morta l`amica Elena. L`addio sui social: `Solo tre giorni fa ridevamo` - Il Fatto Quotidia… - sandrobargagna : Avanti con il depopolamento... - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Lutto per Laura Chiatti: morta l’amica Elena. L’addio sui social: “Solo tre giorni fa ridevamo” -