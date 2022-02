L’ascensore sociale in Italia funziona | ma solo al Nord

Leggi su linkiesta

(Di sabato 12 febbraio 2022) «Eppur si muove». Per la prima volta, uno studio condotto da un trio di economistini dimostra chenel nostro Paese non è del tutto bloccato. Anzi, in alcune parti d’, in particolare nelEst, le possibilità che hanno i figli di guadagnare più di padri e madri superano addirittura anche i più virtuosi Paesi scandinavi e molte città americane. Diverso è invece il caso del Sud, dove la mobilità tra generazioni è del tutto paralizzata e lo status familiare resta determinante per il futuro dei figli. A meno che non si decida di emigrare altrove. La ricerca, pubblicata sull’American Economic Journal: Applied, è firmata da Paolo Acciari, dirigente dell’ufficio statistico del ministero dell’Economia, Alberto Polo, economista alla Bank of England, e ...