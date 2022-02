Lamborghini - I motori termici vivranno anche dopo il 2030

(Di sabato 12 febbraio 2022)lanon intende puntare tutto sull'elettrico. Come altri produttori di auto sportive,il marchio di Sant'Agata Bolognese intende produrrea benzinail. Ad annunciarlo è stato direttamente Stephan Winkelmann, amministratore delegato del Toro, che ha confermato lo sviluppo di nuove tecnologie pensate per prolungare la vita dei plurifrazionati che hanno scritto pagine e pagine di storia del brand emiliano. Non si deve però pensare solo ai classici V10 e V12 aspirati: nei prossimi anni, infatti, ci sarà spazio per l'ibridizzazione della gamma, che consentirà di combinare l'esperienza di guida tipica di questi propulsori con l'incremento dell'efficienza e delle prestazioni garantito dell'elettrico. Ma come farà la ...

Abbandonare ia combustione interna sarà una tappa fondamentale che prima o poi tutte le case automobilistiche dovranno affrontare.è una di quelle che sta cercando però di rimandare il più ...Ma come farà laa mettere in commerciotermici rispettando le sempre più stringenti normative sulle emissioni? Per Winkelmann la risposta è già chiara: con gli eFuel. Futuro ...Anche per Lamborghini si prepara un futuro fatto di motorizzazioni che tengano sempre più conto del passaggio verso alimentazione elettriche, inizialmente abbinando ai propri potenti motori ...Anche la Lamborghini non intende puntare tutto sull'elettrico. Come altri produttori di auto sportive, anche il marchio di Sant'Agata Bolognese intende produrre motori a benzina anche dopo il 2030. Ad ...