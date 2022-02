La Stampa: nel SuperG Brignone ha sprecato una grande occasione (Di sabato 12 febbraio 2022) La Stampa commenta il deludente SuperG delle italiane, con Brignone settima. Ha vinto la svizzera Lara Gut. È stata Federica Brignone a sprecare una grande occasione. Dopo aver dominato in Coppa del mondo, a lei si chiedeva la medaglia del metallo più pregiato ma le aspettative sono state tradite. Fede avrebbe potuto chiudere il cerchio con la terza medaglia olimpica, dopo l’argento in gigante vinto lunedì e il bronzo conquistato quattro anni fa in Corea. Invece è scivolata al settimo posto. Non era la sua giornata. «Ho provato di tutto ma su questo tracciato di più non so fare – ha ammesso onestamente -. Sono soddisfatta, ho già vinto un argento, il mio l’ho fatto». Come non essere d’accordo. Non capita tutti i giorni di tornare a casa con una medaglia nello zaino. Resta però un po’ ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022) Lacommenta il deludentedelle italiane, consettima. Ha vinto la svizzera Lara Gut. È stata Federicaa sprecare una. Dopo aver dominato in Coppa del mondo, a lei si chiedeva la medaglia del metallo più pregiato ma le aspettative sono state tradite. Fede avrebbe potuto chiudere il cerchio con la terza medaglia olimpica, dopo l’argento in gigante vinto lunedì e il bronzo conquistato quattro anni fa in Corea. Invece è scivolata al settimo posto. Non era la sua giornata. «Ho provato di tutto ma su questo tracciato di più non so fare – ha ammesso onestamente -. Sono soddisfatta, ho già vinto un argento, il mio l’ho fatto». Come non essere d’accordo. Non capita tutti i giorni di tornare a casa con una medaglia nello zaino. Resta però un po’ ...

