La Serie A vuole fare l’americana

(Di sabato 12 febbraio 2022) Approfittare della pausa offerta dal Mondiale in Qatar per promuovere laA dall’altra parte del mondo. È questa l’ultima idea dei vertici del calcio italiano, che stanno studiando l’organizzazione di un torneo – alla presenza di tutti i club che prenderanno parte all’edizione 2022/23 del massimo campionato calcistico – da portare in America. Gli obiettivi sono sostanzialmente due:pubblicità al pallone italiano oltreoceano (con la speranza di attirare pubblico e, in prospettiva, maggiori investimenti sui diritti tv) e rendere la breve competizione redditizia per le società, che dovranno organizzare la trasferta. Non è ancora detto che il piano si realizzi, ma l’idea ha base solide tanto che l’ad dellaA Luigi De Siervo e il direttore marketing Michele Ciccarese sono volati a New York – dove la...