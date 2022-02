La Russia “ottimizza” il personale diplomatico in Ucraina (Di sabato 12 febbraio 2022) Cresce la paura di una possibile invasione russa dell’Ucraina. per paura di provocazioni da parte di Kiev o altre parti. Gli USA hanno evacuato l’ambasciata americana a Kiev. L’Unione europea ha invece approvato ulteriori aiuti finanziari all’Ucraina. Crisi Ucraina: crescono le tensioni Crescono le tensioni al confine Leggi su periodicodaily (Di sabato 12 febbraio 2022) Cresce la paura di una possibile invasione russa dell’. per paura di provocazioni da parte di Kiev o altre parti. Gli USA hanno evacuato l’ambasciata americana a Kiev. L’Unione europea ha invece approvato ulteriori aiuti finanziari all’. Crisi: crescono le tensioni Crescono le tensioni al confine

La Russia 'ottimizza' il personale diplomatico in Ucraina per paura di provocazioni

La Russia ha iniziato a ridurre il suo personale diplomatico a Kiev. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Mosca. «Temendo possibili provocazioni da parte del regime di Kiev o di paesi terzi, ...

