La Russia accusa gli Stati Uniti sulla crisi Ucraina | “Vogliono la guerra” La Farnesina richiama gli italiani

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 12 febbraio 2022) Non sono passate inosservate le parole del Segretario di Stato americano Blinken, che nelle scorse ore ha alzato il livello d’allarmesituazionerivelando che secondo le fonti d’intelligence un’invasione russa sarebbe possibile già nei prossimi giorni. Da Moscano di isteria la Casa Bianca, ma la tensione continua a salire: l’UE corre ai ripari, anche lainvita glia lasciare l’. “Isteria della Casa Bianca”, larisponde agliOre decisive per il futuro del mondo: latrasta per raggiunge il suo apice e non è escluso che possa scoppiare unache, ...