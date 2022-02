La rinascita di Francesca Lollobrigida: “La delusione di PyeongChang è stata motivo di rivalsa..” (Di sabato 12 febbraio 2022) Pechino – Quando da una caduta si arriva al podio olimpico. La delusione arrivata a PyeongChang per Francesca è stata motivo di rivalsa, 4 anni dopo. Un tempo lungo da programmare, un tempo in cui studiare su stessi e rinascere. Un tempo per migliorare e puntare dritti alla vendetta sportiva. Nel 2018 la Lollobrigida argento in Cina nei 3000 metri veloci sul ghiaccio, si era dedicata esclusivamente alla mass start, in cui non era andata bene. Lì si è riplasmata la campionessa originaria di Frascati, che vive a Ladispoli e si concentrata e preparata in tutte le distanze del pattinaggio di velocità. E’ stata lei a vincere la prima medaglia dell’Italia Team (che oggi ne conta 11) alle Olimpiadi del 2022 e quel sogno iniziato dai pattini a rotelle e un po’ ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 12 febbraio 2022) Pechino – Quando da una caduta si arriva al podio olimpico. Laarrivata aperdi, 4 anni dopo. Un tempo lungo da programmare, un tempo in cui studiare su stessi e rinascere. Un tempo per migliorare e puntare dritti alla vendetta sportiva. Nel 2018 laargento in Cina nei 3000 metri veloci sul ghiaccio, si era dedicata esclusivamente alla mass start, in cui non era andata bene. Lì si è riplasmata la campionessa originaria di Frascati, che vive a Ladispoli e si concentrata e preparata in tutte le distanze del pattinaggio di velocità. E’lei a vincere la prima medaglia dell’Italia Team (che oggi ne conta 11) alle Olimpiadi del 2022 e quel sogno iniziato dai pattini a rotelle e un po’ ...

