La Lazio stende il Bologna: all'Olimpico finisce 3-0 (Di sabato 12 febbraio 2022) La 25esima giornata del campionato di Serie A si è aperta con la sfida Lazio – Bologna che si è giocata oggi, sabato 12 febbraio, allo stadio Olimpico. La Lazio stende il Bologna di Mihajlovic vincendo 3-0 e risollevandosi l'umore dopo la brutta sconfitta di Coppa Italia contro il Milan. Monza-Spal- 4-0: i biancorossi battono gli ospiti La Lazio stende il Bologna: com'è andata la partita? Questa 25esima giornata di campionato si è sicuramente rivelata molto positiva per la Lazio che in casa, allo stadio Olimpico, ha vinto 3-0 contro il Bologna. Il risultato pesante regala i tre punti ai capitolini e lascia a mani vuote i falsinei guidati da mister Mihajlovic. I biancocelesti di Sarri hanno dimostrato fin ...

