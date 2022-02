La Lazio rimette il vestito buono | 3 - 0 contro un timido Bologna

Advertising

Marco_Ponziani : RT @VittorioFerram1: Obbligo vaccinale: accolta istanza cautelare ante causam Il TAR Lazio-Roma rimette al collegio la valutazione della le… - VittorioFerram1 : Obbligo vaccinale: accolta istanza cautelare ante causam Il TAR Lazio-Roma rimette al collegio la valutazione della… - spallettiano : Tranquilli che i gol che prende la Lazio oggi ce li rimette a noi il 27 - Paolo_CFF : @espertodimerca1 @LeastSquares71 5 milioni avendo speso 0, ma non è quella l’opportunità. Dov’è che è stato eletto… - altalex : ?? Il TAR Lazio-Roma rimette al collegio la valutazione della legittimità della disposizione normativa posta alla ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio rimette

La Stampa

Al 18' lacala il tris lungo la catena Luis Alberto - Lazzari - Zaccagni, che finalizza un'azione costruita magistralmente sulla corsia di destra. Messo al sicuro il risultato, Sarri toglie ...... a parte l'inutilità dell'alternanza Reina - Strakosha fra i pali, in fondo Maurizioin ... Soprattutto perché Sarri non ha ancora trovato né risolto il problema che lasi trascina dall'era ...A Skorupski il compito di rimettere la palla in gioco. 34' Il Bologna si rende pericoloso prima con il cross di Dijs, allontanato dalla difesa della Lazio. Poi con Soumaoro da posizione defilata, ...A Skorupski il compito di rimettere la palla in gioco. 34' Il Bologna si rende pericoloso prima con il cross di Dijs, allontanato dalla difesa della Lazio. Poi con Soumaoro da posizione defilata, ...