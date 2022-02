La guerra tra Russia e Ucraina è alle porte, possibile un’invasione imminente: “Può iniziare in ogni momento” (Di sabato 12 febbraio 2022) Lo spettro della guerra aleggia sull’Europa dell’Est: la situazione tra Russia e Ucraina potrebbe precipitare molto presto, secondo quanto dichiarato dal Segretario di Stato americano Blinken. Nonostante le smentite di Putin, l’intelligence teme un possibile attacco già durante i prossimi giorni. Sono oltre 100.000 i militari russi schierati attorno al confine dell’Ucraina, che incassa il sostegno della Nato ma si deve preparare per una possibile e imminente invasione. “un’invasione potrebbe iniziare in ogni momento“: sale l’allarme per l’Ucraina Non accenna a diminuire la tensione sul confine russo-ucraino, rovente in questi ultimi giorni. Secondo quanto riportato da numerose ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 febbraio 2022) Lo spettro dellaaleggia sull’Europa dell’Est: la situazione trapotrebbe precipitare molto presto, secondo quanto dichiarato dal Segretario di Stato americano Blinken. Nonostante le smentite di Putin, l’intelligence teme unattacco già durante i prossimi giorni. Sono oltre 100.000 i militari russi schierati attorno al confine dell’, che incassa il sostegno della Nato ma si deve preparare per unainvasione. “potrebbein“: sale l’allarme per l’Non accenna a diminuire la tensione sul confine russo-ucraino, rovente in questi ultimi giorni. Secondo quanto riportato da numerose ...

