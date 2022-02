La grande fuga da Kiev (Di sabato 12 febbraio 2022) Il traffico a Kiev è regolare, non ci sono ingorghi per le strade né all’interno del perimetro urbano e né nelle grandi arterie attorno la capitale ucraina. Segno di una situazione ancora tutto sommato calma e di un sabato di febbraio che scorre normalmente, senza grandi clamori nella vita delle persone. La vera frenesia in InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 12 febbraio 2022) Il traffico aè regolare, non ci sono ingorghi per le strade né all’interno del perimetro urbano e né nelle grandi arterie attorno la capitale ucraina. Segno di una situazione ancora tutto sommato calma e di un sabato di febbraio che scorre normalmente, senza grandi clamori nella vita delle persone. La vera frenesia in InsideOver.

Advertising

K_FITERMANN : RT @liberobatt: Qui Kiev. La grande fuga degli americani, l’incubo Kabul. “Fate le valigie, non manderemo soldati a salvarvi” (Corriere del… - mr_travaglini : Imho, la strategia, ormai ripetitiva, del “fuggi fuggi” è sintomo di grande decadenza del modello Usa nel mondo e r… - mazzettam : @Alessandro_Ill @Brandofrascella @SMaurizi @davcarretta Ripeto: non c'è stata alcuna fuga, han bombardato in Siria… - 1970Germano : RT @liberobatt: Qui Kiev. La grande fuga degli americani, l’incubo Kabul. “Fate le valigie, non manderemo soldati a salvarvi” (Corriere del… - maddalena2471 : RT @liberobatt: Qui Kiev. La grande fuga degli americani, l’incubo Kabul. “Fate le valigie, non manderemo soldati a salvarvi” (Corriere del… -