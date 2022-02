La Gazzetta ricorda lo scontro Osimhen-Skriniar: Victor rischiò la faccia e il campionato cambiò padrone (Di sabato 12 febbraio 2022) “È rimasta la maschera di Victor a ricordare a tutti il momento in cui il nigeriano ha rischiato di perdere la faccia. E in cui il campionato ha cambiato padrone”. La Gazzetta dello Sport ricorda la partita di andata tra Inter e Napoli, a San Siro. Fu la partita dell’incidente terribile per Osimhen, dopo lo scontro con Skriniar e anche la partita che cambiò l’andamento del campionato. “Quella volta il Napoli era virtualmente scappato via a +10 col destro iniziale di Zielinski, ma dopo la rimonta nerazzurra, agevolata proprio dall’uscita di scena di Osimhen al 55esimo, era subito scivolato a -4: non era prevedibile in quel momento, ma il destino ci stava mettendo lo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022) “È rimasta la maschera dire a tutti il momento in cui il nigeriano ha rischiato di perdere la. E in cui ilha cambiato”. Ladello Sportla partita di andata tra Inter e Napoli, a San Siro. Fu la partita dell’incidente terribile per, dopo locone anche la partita chel’andamento del. “Quella volta il Napoli era virtualmente scappato via a +10 col destro iniziale di Zielinski, ma dopo la rimonta nerazzurra, agevolata proprio dall’uscita di scena dial 55esimo, era subito scivolato a -4: non era prevedibile in quel momento, ma il destino ci stava mettendo lo ...

