La Francia fa festa al Piccolo Principe di Saint-Exupéry: grande mostra di inediti e disegni (Di sabato 12 febbraio 2022) Il manoscritto e il disegno più iconico per celebrare "Il Piccolo Principe" di Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944): saranno questi i pezzi forti della prima grande mostra interamente dedicata al capolavoro dello scrittore francese che si terrà al Musée des Arts Décoratifs di Parigi da giovedì 17 febbraio al 26 giugno 2022. Un libro fascinoso che ha ispirato i sogni di adulti e bambini, di grande potenza evocativa. Nata dalla collaborazione con la casa editrice Gallimard e la Fondazione Antoine de Saint-Exupéry, la mostra "Incontro con il Piccolo Principe" presenterà per la prima volta il manoscritto originale, custodito alla Morgan Library di New York, scritti ...

