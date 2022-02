La Farnesina agli italiani in Ucraina: “Lasciare il Paese” (Di sabato 12 febbraio 2022) Roma – La Farnesina invita gli italiani a Lasciare l’Ucraina, mentre sale la tensione per la crisi con la Russia. “In considerazione dell’attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a Lasciare temporaneamente il Paese con i mezzi commerciali disponibili”, consiglia l’Unità di crisi della Farnesina sul sito Viaggiare Sicuri. “Considerata, inoltre, la situazione di incertezza ai confini, si raccomanda di posticipare tutti i viaggi non essenziali verso l’Ucraina e di mantenersi costantemente aggiornati sui mezzi d’informazione e su questo sito”, si legge nell’aggiornamento appena pubblicato. Si ricorda inoltre che i viaggi “a qualsiasi titolo” nelle regioni di Donetsk e Luhansk ed in Crimea sono “sconsigliati”, mentre se presenti ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 12 febbraio 2022) Roma – Lainvita glil’, mentre sale la tensione per la crisi con la Russia. “In considerazione dell’attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali atemporaneamente ilcon i mezzi commerciali disponibili”, consiglia l’Unità di crisi dellasul sito Viaggiare Sicuri. “Considerata, inoltre, la situazione di incertezza ai confini, si raccomanda di posticipare tutti i viaggi non essenziali verso l’e di mantenersi costantemente aggiornati sui mezzi d’informazione e su questo sito”, si legge nell’aggiornamento appena pubblicato. Si ricorda inoltre che i viaggi “a qualsiasi titolo” nelle regioni di Donetsk e Luhansk ed in Crimea sono “sconsigliati”, mentre se presenti ...

