Contro il Covid, finestre aperte durante le lezioni. Il sistema anti-contagio è messo in atto da molte scuole. Gli insegnanti si ingegnano per permettere la didattica in classe anche in condizioni proibitive con temperature rigide. L'articolo La docente che fa lezione in classe con cappotto e sciarpa: "Ci sono 8-9 gradi, ma dobbiamo tenere le finestre aperte per la nostra tutela" VIDEO .

