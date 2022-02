La Dad non “ha cambiato” i docenti: alle superiori, per 9 su 10, lezioni tradizionali anche online. RAPPORTO INDIRE [Pdf] (Di sabato 12 febbraio 2022) Nello scorso anno scolastico i tre quarti delle lezioni, oltre il 72 per cento, si sono svolte in presenza. Il dato è stato pubblicato dall’INDIRE in questi giorni all’interno del report “Impatto della pandemia sulle pratiche didattiche e organizzative delle scuole italiane nell’anno scolastico 2020/21". L'articolo La Dad non “ha cambiato” i docenti: alle superiori, per 9 su 10, lezioni tradizionali anche online. RAPPORTO INDIRE Pdf . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 12 febbraio 2022) Nello scorso anno scolastico i tre quarti delle, oltre il 72 per cento, si sono svolte in presenza. Il dato è stato pubblicato dall’in questi giorni all’interno del report “Impatto della pandemia sulle pratiche didattiche e organizzative delle scuole italiane nell’anno scolastico 2020/21". L'articolo La Dad non “ha” i, per 9 su 10,Pdf .

Advertising

welikeduel : 'La dad è una cosa utilissima, in emergenza, come i tamponi. Ma non è la stessa cosa per arricchire il lavoro degli… - TizianaFerrario : Libano. Un bambino profugo sogna di andare a scuola e sfoglia un libro su un cassonetto. Non si lamenta della #dad… - borghi_claudio : @g_bertoncello Il long covid nei ragazzi non si sa nemmeno se esista o se il vaccino lo neutralizzi ?? In compenso e… - ProDocente : La Dad non “ha cambiato” i docenti: alle superiori, per 9 su 10, lezioni tradizionali anche online. RAPPORTO INDIRE… - nuccia20 : RT @TizianaFerrario: Libano. Un bambino profugo sogna di andare a scuola e sfoglia un libro su un cassonetto. Non si lamenta della #dad lu… -