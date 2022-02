La clinica della pelle, Gareth: “È molto doloroso”, la sua vita è cambiata radicalmente (Di sabato 12 febbraio 2022) Alle telecamere de La clinica della pelle, Gareth ha raccontato di quanto il suo problema abbia radicalmente cambiato la sua vita. Altro paziente della dottoressa Craythorne a La clinica della pelle, ma soprattutto altro problema da tenere a bada. Stiamo parlando del giovane Gareth, che da circa cinque anni vive una situazione davvero impressionante. Leggi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 12 febbraio 2022) Alle telecamere de Laha raccontato di quanto il suo problema abbiacambiato la sua. Altro pazientedottoressa Craythorne a La, ma soprattutto altro problema da tenere a bada. Stiamo parlando del giovane, che da circa cinque anni vive una situazione davvero impressionante. Leggi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Drago651 : @NicolaPorro #mamifacciailpiacere! La nostra vera “Dea Bendata”consiste nel non aver avuto al Governo in questi due… - Tony_Montana87 : @sarahvilladoc @pills_ofscience La fase 4 è una fase della sperimentazione clinica. Ciò che hanno completato è l'it… - Drago651 : @LaVeritaWeb #ilterrorecorresulfilo!Meglio rivedere mille volte questo Noir del 1948 con il grande Burt Lancaster,p… - LACANPERTUTTI : Jacques Lacan, per una clinica moderna Colette Soler ' Per Lacan le leggi del simbolico dominano le leggi della… - doctormabuse18 : Ma cazzo di ragione hai CAPRA? Perché tu sei anatomo patologo e conosci le cause reali della morte e hai la cartell… -