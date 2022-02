Koulibaly | “L’obiettivo è la Champions | ma noi vogliamo il bonus”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 12 febbraio 2022) È terminata 1-1 la sfida tra Napoli e Inter. Non è servito il gol di Lorenzo Insigne arrivato su rigore al 7? per superare la squadra di Simone Inzaghi in classifica. Al termine del match, Kalidouè intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: “Penso che potevamo fare di più, durante il secondo abbiamo subito troppo. Hanno fatto un eurogol. Potevamo gestire la palla meglio, siamo stati un po’ molli. Non dobbiamo abbatterci perchè abbiamo comunque ottenuto contro l’Inter un punto importante. Dobbiamo continuare a crederci, stiamo andando bene. Peccato per il gol. Dobbiamo continuare a lavorare e non mollare”.Napoli Sul ritorno dal Senegal.“Sono molto contento, mi hanno accolto molto bene. Mi hanno fatto una sorpresa in aereoporto. Non vedevo l’ora di vedere i miei compagni in allenamento. Adesso ...