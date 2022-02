Katia Ricciarelli sta per uscire dal Grande Fratello Vip? Un nuovo indizio (Di sabato 12 febbraio 2022) Katia Ricciarelli in queste ore sta dando tanto da pensare agli appassionati del Grande Fratello Vip 6. Infatti sembrerebbe pronta per abbandonare l’esperienza del reality prima della sua eliminazione. Già nei giorni scorsi vi avevamo parlato degli indizi che avevamo notato all’interno della casa, ma adesso uno nuovo arriva dall’esterno. Leggi anche: Quali sono gli orari del daytime del GF L’indizio nuovo sull’abbandono di Katia Ricciarelli La soprano è una delle concorrenti meno amate di quest’edizione del Grande Fratello Vip, soprattutto a causa delle sue uscite più che discutibili nei confronti di Miriana Trevisan e di Lulù Selassié. Nonostante ora si esima ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 12 febbraio 2022)in queste ore sta dando tanto da pensare agli appassionati del6. Infatti sembrerebbe pronta per abbandonare l’esperienza del reality prima della sua eliminazione. Già nei giorni scorsi vi avevamo parlato degli indizi che avevamo notato all’interno della casa, ma adesso unoarriva dall’esterno. Leggi anche: Quali sono gli orari del daytime del GF L’sull’abbandono diLa soprano è una delle concorrenti meno amate di quest’edizione del, soprattutto a causa delle sue uscite più che discutibili nei confronti di Miriana Trevisan e di Lulù Selassié. Nonostante ora si esima ...

tuttopuntotv : Katia Ricciarelli sta per uscire dal Grande Fratello Vip? Un nuovo indizio #GFVip6 #GFVip #jessvip… - PasqualeMarro : #Soleil in tilt: Katia Ricciarelli le dà la botta finale - BeaPietrangeli : La signora non accetta che il pubblico possa esprimersi su di lei. Senza immunità ovviamente esce #katia #gfvip - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Katia Ricciarelli lascerà il reality prima della finale? L’indizio #katia #ricciarelli #lascerà #reality… - IsaeChia : #GfVip 6, Katia Ricciarelli lascerà il reality prima della finale? L’indizio Gli utenti del web trovano la prova… -