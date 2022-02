Juventus | Marcos Alonso si toglie dal mercato

(Di sabato 12 febbraio 2022)respinge le voci dial mittente, ammettendo di voler rimanere e pensare solo al Chelseanon si muoverà dal Chelsea, almeno per il momento. L’ex calciatore della Fiorentina sembrava essere uno degli obiettivi della, ma il calciatore siufficialmente dal. In passato si è visto accostare diverse L'articolo

Advertising

Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: #Juventus su #MarcosAlonso, ma c'è anche il #Barcellona #calciomercato - calciomercatoit : #Juventus su #MarcosAlonso, ma c'è anche il #Barcellona #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Marcos

, il Barcellona pensa aAlonsoIl classe 1990 però è un profilo seguito anche da altri club. In particolare sulle sue tracce ci sarebbe il Barcellona. Anche i catalani da tempo sono ......45 Milan -0 - 0 CALCIO - LA LIGA 21:00 Alaves - Barcellona 0 - 1 CALCIO - LIGUE 1 20:45 ...05 Caroline Dolehide, Storm Sanders - Marta Kostyuk, Dayana Yastremska 2 - 0 01:05Giron, Soon ...Come sappiamo l’italiano è un desiderio della Juventus. Indiscutibilmente a quanto sembrava inizialmente, la società giallorossa intende accontentare le richieste del mister andando su obiettivi ...La Juventus non è soddisfatta della sua corsia di sinistra perciò da tempo, cerca il giusto uomo per rinforzarla e, la scelta, sembra andare su Marcos Alonso. Marcos Alonso è da tempo nei radar della ...