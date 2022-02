Juventus | Allegri | «Guardiamo al quarto posto Atalanta? Mi aspetto questo»

(Di sabato 12 febbraio 2022)a DAZN: il tecnico dellaha presentato lo scontro Champions con l’. Le parole dell’allenatore livornese Massimilianoha parlato a DAZN alla vigilia diJuve. Ecco le dichiarazioni del tecnico della. SFIDA – «La più importante no, potrebbe essere una sfida bella e lo sarà sicuramente. Loro sono una squadra fisica e tecnica che gioca molto bene. Saranno molto arrabbiati dopo l’eliminazione in Coppa Italia, noi stiamo continuando il nostro percorso. Sappiamo della difficoltà della partita e quindi bisognerà farsi trovare pronti. Però non è la più importante, diciamo che adesso è una bella sfida». NAPOLI INTER – «Non cambia assolutamente gli orizzonti della Juve. Inmomento guardando la classifica e la ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Allegri

Dopo la preziosa doppia vittoria contro Verona e Sassuolo, ottenuta rispettivamente in campionato e in Coppa Italia, spetterà ad un'Atalanta ferita testare le ambizioni della 'nuova'. ...Questo dovrebbe essere in assoluto l'unico dubbio a centrocampo, perché invece le idee diper la mediana dellasembrano essere già chiarissime: l'ultimo arrivato Zakaria ha infatti ...Convocati Juve: out Chiellini e Bernardeschi, saltano l'Atalanta del 12/02/2022 alle 19:00 Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani ...Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicatissima sfida contro l'Atalanta, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, risponde anche a questa domanda: "Nel calcio ci vuole sempre ...