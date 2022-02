Juve, Allegri LIVE: 'Con l'Atalanta non è decisiva. Non abbiamo fatto niente, vincere deve essere la normalità' (Di sabato 12 febbraio 2022) L'era DV7 ha già cambiato la Juve, convincente contro il Verona e vincente in Coppa Italia con il Sassuolo. Ora un'altra prova... Leggi su calciomercato (Di sabato 12 febbraio 2022) L'era DV7 ha già cambiato la, convincente contro il Verona e vincente in Coppa Italia con il Sassuolo. Ora un'altra prova...

Advertising

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - forumJuventus : GdS: 'Dybala e la Juve, riparte il dialogo. Il club pronto a riprendere la trattativa: c’è aria di novità in 10 gio… - _Morik92_ : #Vlahovic a Dazn: 'Allegri non mi ha chiesto niente di particolare, dice che andrà tutto bene. Devo lavorare ancora… - DelHicham : RT @romeoagresti: #Allegri: “Un giocatore come Vlahovic, in termini di caratteristiche, mancava a questa squadra. C’è entusiasmo, ma lo rip… - taylorjoyismo1 : RT @romeoagresti: #Allegri: “Atalanta-Juve non è decisiva né per loro né noi, ma è importante”. -