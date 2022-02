Jorginho e la chiusura della sliding door della carriera | per il titolo di campione del mondo contro il Palmeiras che lo aveva scartato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 febbraio 2022) Niente prepara alla vittoria come il più tetro fallimento. Perché successo e disfatta sono concetti annodati insieme, facce non sempre distinguibilistessa medaglia. La presenza dell’uno annuncia l’imminente arrivo dell’altro, come in un gioco che non ammette spazi vuoti. Perché non c’è un metro univoco per giudicare la propria esistenza. Qualcuno pensa che il presente sia stato generato dalle proprie affermazioni. Altri dai propri crolli. Ma è difficile capire se il proprio destino sia stato più il frutto di ciò che si è realizzato o di quello che non si è costruito. È un’idea essenzialmente legata a quella di, di porta girevole. Basta un secondo per cambiare una storia, figurarsi una vita. Un concetto col qualeha preso dimestichezza anni fa. In un’altra vita. In un altro ...