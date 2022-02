Jessica Aidi si prepara per San Valentino Intimo sexy ed elegante per lady Verratti

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Aidi

Gossipblog

Il calciatore Marco Verratti ha accompagnato la moglie, la splendida modella, per un giro di acquisti. I due si sono fermati nella boutique Valentino : lei sceglieva borsette, lui ...Il secondo è convolato a nozze con la modella ex cameriera. Si è trattato di due eventi molto diversi. Mentre Bernardeschi, che è arrivato in ritardo alla cerimonia sorprendendo tutti ...La modella, ex gieffina, ha pubblicato uno scatto che la ritrae alle terme, con tanto di curve "pericolose" in bella ...Solo che io mi metto i copricapez*oli, siccome in bagno è sempre occupato ormai lo faccio sempre nell’armadio!“. Non c’ha niente, c’ha tre vestiti attaccati. Quando ci ha visto entrare si è letteralme ...