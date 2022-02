Iva Zanicchi: il suo nuovo disco “Gargana” (Di sabato 12 febbraio 2022) Iva Zanicchi: esce il suo nuovo disco, per la Luvi Records, distribuito da Believe Digital. Da venerdì 11 febbraio 2022, è disponibile su tutte le piattaforme: “Gargana”. Iva Zanicchi: l’Aquila di Ligonchio Ha scelto di festeggiare sessant’anni di carriera, tornando al 72° Festival di Sanremo, mettendosi in gioco, con “verve” ed eleganza, a colpi di “papalina”, dimostrando ancora una volta la sua capacità comunicativa e d’interprete. Unica donna a vincere tre volte, nel 1967 con Non pensare a me, nel 1969 con Zingara e nel 1974 con Ciao cara come stai, ha avuto dal pubblico dell’Ariston il riconoscimento più bello che un’artista possa desiderare: la standing ovation e quell’applauso che è sembrato non finire. Dalla prima all’ultima esibizione, sono una meravigliosa istantanea, un ricordo prezioso ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 12 febbraio 2022) Iva: esce il suo, per la Luvi Records, distribuito da Believe Digital. Da venerdì 11 febbraio 2022, è disponibile su tutte le piattaforme: “”. Iva: l’Aquila di Ligonchio Ha scelto di festeggiare sessant’anni di carriera, tornando al 72° Festival di Sanremo, mettendosi in gioco, con “verve” ed eleganza, a colpi di “papalina”, dimostrando ancora una volta la sua capacità comunicativa e d’interprete. Unica donna a vincere tre volte, nel 1967 con Non pensare a me, nel 1969 con Zingara e nel 1974 con Ciao cara come stai, ha avuto dal pubblico dell’Ariston il riconoscimento più bello che un’artista possa desiderare: la standing ovation e quell’applauso che è sembrato non finire. Dalla prima all’ultima esibizione, sono una meravigliosa istantanea, un ricordo prezioso ...

