Inter, Marotta anticipa la concorrenza per Frattesi: le ultime (Di sabato 12 febbraio 2022) L'Inter non perde di vista il mercato e pianifica le mosse per la prossima estate: c'è un obiettivo in pole nei desideri della dirigenza nerazzurra L'Inter vuole lavorare in anticipo per il mercato estivo e vuole arrivare a tutti i costi agli obiettivi della lista. In cima c'è Frattesi del Sassuolo, oltre a Scamacca. Il valore del centrocampista classe '99 si aggira tra i 20 e 25 milioni, ma Marotta sta cercando una soluzione per chiudere quanto prima l'affare e portarlo a Milano nella prossima stagione. Lo riporta La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

