Inter | filtra ottimismo per il rinnovo di Perisic | le ultime

(Di sabato 12 febbraio 2022), svolta per iltra le parti: le novità sul futuro dell’esterno croato in scadenza a giugno Ivantorna a trattare ilcon l’. Affare mai accantonato nonostante le voci dellesettimane e l’arrivo di Gosens. Il croato è contento del ruolo che Inzaghi gli ha trovato e lo sta facendo crescere. Tutto da valutare dunque, ma. Per il sì ci saranno da capire le cifre dell’eventuale offerta nerazzurra. Lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Perisic Inter, svolta per il rinnovo? Filtra ottimismo tra le parti: le novità sul futuro dell'esterno croato in scadenza a giugno Ivan Perisic torna a trattare il rinnovo con l'Inter. Affare mai accantonato nonostante le voci delle ultime settimane e l'arrivo di Gosens. Il croato è contento del ruolo che Inzaghi gli ha trovato e lo sta facendo crescere. Tutto da valutare dunque, ma filtra grande ottimismo in casa Inter per il rinnovo del croato. Per il sì ci saranno da capire le cifre dell'eventuale offerta nerazzurra. Un altro big vicino alla scadenza è Kalidou Koulibaly, il cui contratto con il Napoli terminerà nel giugno 2022.