Inter, Dumfries: «Primo tempo sottotono, poi date ottime risposte»

L'estermo nerazzurro, tra i migliori anche oggi, ha commentato l'andamento della gara ai microfoni di Inter TV: le parole di Dumfries

Queste le parole di Denzel Dumfries, l'olandese protagonista di una buona prestazione al 'Maradona', al termine del match tra Napoli ed Inter.

PAREGGIO – «Non è stato facile per noi, non abbiamo iniziato benissimo, ho provato adare i massimo, a spimgere sulla fascia, il pareggio è stato un risultato giusto. Abbiamo dato un'ottima risposta. Il Primo tempo non è stato il massimo e allora abbiamo cambiato qualcosa nella ripresa. Può succedere di non iniziare benissimo, ma l'importante è stato raddrizzarla».

SULLA GARA CONTRO IL LIVERPOOL – «Ora il Liverpool, altra competizione, altro impegno: dobbiamo recuperare le energie e prepararci al meglio ...

