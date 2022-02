Infortunio Lazzari | guaio muscolare alla coscia! Le ultime

(Di sabato 12 febbraio 2022) sulle condizioni dell’esterno della Lazio La Lazio perde Manuel. Il terzino è stato costretto ad uscire a pochi minuti dfine della gara contro il Bologna per uncoscia destra. I biancocelesti, che avevano già usufruito dei cinque cambi, sono dunque costretti a terminare la gara in dieci. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Per la Lazio, invece, un paio di inconvenienti: l'di Manuelnel finale e le ammonizioni di Luis Alberto e Lucas Leiva, entrambi diffidati. Salteranno l'Udinese.Preoccupazione Lazio per l'di, che è uscito dal campo per un problema muscolare che ha fatto chiudere la squadra di Sarri in 10, con i cambi appena finiti. Con l'Udinese ...Lazzari: 7 Fa il solco sul manto dell’Olimpico sulle due ... la soddisfazione di servire l’assist della terza rete che chiude il match. Peccato per l’infortunio di fine gara che sembra metterlo fuori ...Intorno al 84’, Manuel Lazzari si è fermato per infortunio. Il difensore biancoceleste ha avvertito un problema alla coscia destra, probabilmente uno stiramento muscolare. La Lazio è costretta a ...