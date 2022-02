“Incaz***o nero” | voci inaccettabili su Barù | le sue minacce fanno tremare la casa VIDEO

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il food influencersi scaglia contro gli altri concorrenti del GF Vip: chi ha messo in circolo l’infamante bugia?(fonte youtube), verace enologo e food influencer toscano, spicca per temperamento passionale e schiettezza nelle parole: è senza dubbio il concorrente più anomalo all’interno del GF Vip. Il suo percorso nel reality sembra privo di strategie e sovrastrutture, e il pubblico ha presto imparato ad amarlo. Da giorni circola una voce insistente, che lo vede protagonista, assieme a Delia Duran: secondo rumors interni nel cast, i due si sarebbero scambiati un bacio di nascosto. Il pettegolezzo ha fatto infuriareche, dopo aver negato categoricamente, si è lanciato nella caccia al colpevole: chi ha messo in giro quella stucchevole diceria? “Deve stare zitto!”: ...

Ultime Notizie dalla rete : Incaz***o nero

Il maligno pettegolezzo indispettisce assai l'enologo, che decide di prendere immediati, e drastici provvedimenti. Barù si sfoga con gli altri inquilini della Casa, e sbotta: "Ragazzi, io non ho ...