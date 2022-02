In Polonia approvata la legge anti-Lgbt nelle scuole Gli attivisti | “Politica di controllo e paura”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 12 febbraio 2022) Lavieta definitivamente di trattare tematicheq+. La nuovadal Senato, impone che tutte le attività extracurriculari gestite da organizzazioni non governative negli istituti scolastici dovranno essere approvate da un supervisore nominato dal governo. In più viene facilitata la procedura di licenziamento dei dirigenti scolastici. Un mese fa a dare il via libera alla tanto dibattuta proposta voluta dal partito di estrema destra Diritto e Giustizia (PiS), che rafforza ildel governo sulla scuola, era stata la Camera bassa. Tuttavia, dopo una prima bocciatura da parte del Senato, controllato dall’opposizione, la maggioranza di governo, guidata appunto dal partito Diritto e Giustizia, si è mossa in modo scaltro, ...