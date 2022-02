In Polonia approvata la legge anti - Lgbt nelle scuole. Gli attivisti: 'Politica di controllo e paura' (Di sabato 12 febbraio 2022) ... ha detto Justyna Nakielska , advocacy officer del gruppo per i diritti Lgbt+ Kampania Przeciw Homofobii ai microfoni di PinkNews (lo riporta il sito Gay.it). L'attivista, a supporto delle sue parole,... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 12 febbraio 2022) ... ha detto Justyna Nakielska , advocacy officer del gruppo per i diritti+ Kampania Przeciw Homofobii ai microfoni di PinkNews (lo riporta il sito Gay.it). L'attivista, a supporto delle sue parole,...

Advertising

leoncina__ : RT @radio_zek: In #Polonia approvata la legge che vieta di trattare tematiche #LGBT+ nelle scuole. Gli attivisti: “Politica di controllo e… - radio_zek : In #Polonia approvata la legge che vieta di trattare tematiche #LGBT+ nelle scuole. Gli attivisti: “Politica di con… - Luce_news : In Polonia approvata la legge anti-Lgbt nelle scuole. Gli attivisti: “Politica di controllo e paura” - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoStoria #Polonia #UE? #1febbraio2018 Legge sulla #Shoah: tre anni di prigione a chi att… - GiuseppeBrandon : Il governo potrà ora assumere e licenziare i presidi, impedendo a gruppi esterni di operare nelle scuole. Gli inseg… -