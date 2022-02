In due giorni ci sono stati 4 suicidi nelle carceri Italiane

(Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - “In poche oreci: dopo quello di un ragazzo di 25 anni a Palermo, una donna a Messina di 29 anni, un giovane di 33 a Monza è toccato ad un ragazzo di 24 a Roma Regina Coeli; tutto questo in un giro di 48 ore. Dall'inizio dell'anno nei penitenziari del Paese ci12, vale a dire uno ogni quattro. È una “strage vergognosa” che non vede fine (con un incremento allarmante in questo primo scorcio del 2022) e che è ancora più grave se si tiene conto che solo dall'inizio del nuovo anno sisuicidati due agenti penitenziari”. A sostenerlo è il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria (S.PP), ...

borghi_claudio : Il fatto di vedere gente come @Libero_official che sul green pass diceva totalmente l'opposto fino a due giorni fa… - ItaliaTeam_it : Due giorni dopo lo storico oro nel doppio misto, torna il curling con l’esordio della squadra maschile. Ma tra il g… - Avvenire_Nei : Nigeria. Rilasciato il sacerdote rapito due giorni fa - mxrtnp : RT @danielezenzola: Zenzonelli dopo due giorni dall'uscita di Mattia: - martyydas : sono stra felice di esser stata nello spazio giusto al momento giusto giuro, sentire la sua voce mi ha fatta sorridere dopo due giorni? -

Ultime Notizie dalla rete : due giorni

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Giunti in casa deifratelli, i carabinieri hanno trovato il coltello , una lama da 23 centimetri da cucina ancora sporco di sangue. La prognosi della vittima è di 25. 2 Articoli rimanenti ...... i 7,5 milioni di abitanti della città di Hong Kong sono limitati ad assembramenti di massimo... Diversi uffici, negli ultimisono stati costretti a chiudere temporaneamente per la presenza ...Come e quando il giorno di San Valentino sia diventato la festa degli innamorati resta ancora abbastanza misterioso. Per complicare le cose risultano due martiri, chiamati entrambi con lo stesso nome ...Abbiamo bisogno di una prestazione importantissima per avere la meglio dei sanniti”. “Dopo Como non ho dormito per due giorni, dopo aver giocato così non si può tornare a casa solo con un pari. Non ...