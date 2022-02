Ilona Staller “ecco come mio figlio Ludwig ha scoperto il mio passato da pornostar” (Di sabato 12 febbraio 2022) Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha rivelato come il figlio Ludwig ha saputo del suo passato di pornostar e come ha reagito. Modella, pittrice ed ex deputato del Parlamento Italiana Ilona Staller è conosciuta soprattutto come ex pornostar: in un'intervista concessa al Corriere della Sera Ilona ha rivelato come il figlio Ludwig ha scoperto del suo passato a 'luci rosse'. Ilona Staller nel 1991 ha spostato lo scultore d'avanguardia statunitense Jeff Koons "Appena lo vidi dissi 'con questo farò un figlio'", ha detto nell' intervista al ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 febbraio 2022), in arte Cicciolina, ha rivelatoilha saputo del suodiha reagito. Modella, pittrice ed ex deputato del Parlamento Italianaè conosciuta soprattuttoex: in un'intervista concessa al Corriere della Seraha rivelatoilhadel suoa 'luci rosse'.nel 1991 ha spostato lo scultore d'avanguardia statunitense Jeff Koons "Appena lo vidi dissi 'con questo farò un'", ha detto nell' intervista al ...

