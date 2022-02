Advertising

sportli26181512 : Il Toro s'illude ma il Venezia lo rimonta. Finale caos con gol annullato a Belotti: Il Toro s'illude ma il Venezia… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Il Toro s'illude ma il Venezia lo ribalta. Finale caos con gol annullato a Belotti #TorinoVenezia - Gazzetta_it : Il Toro s'illude ma il Venezia lo ribalta. Finale caos con gol annullato a Belotti #TorinoVenezia -

Ultime Notizie dalla rete : Toro illude

Ilrimane a quota 32 punti a metà classifica, mentre il Venezia esce momentaneamente dalla ... Nel finale, al minuto 94, Belottiil popolo granata con un'incornata vincente che però viene ...Dopo quella di Udine, ecco un'altra sconfitta per il Torino, ma questa volta in casa contro il Venezia (1 - 2 il finale). I granata partono a razzo. E dopo 5' Brekalo con un bel destro dal limite buca ...I Leoni ritrovano i tre punti dopo dieci turni e si rilanciano nella corsa salvezza, il Toro non risponde alla brutta sconfitta con l'Udinese nonostante un ottimo avvio. La squadra di Juric parte ...al 90' il Gallo la mette dentro di testa, ma Giua viene richiamato al Var e annulla per fuorigioco. Al 97' gli ospiti restano in dieci per il rosso a Okereke, ma il Toro non riesce ad acciuffare il ...