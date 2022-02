Il tesoro afghano negli Stati Uniti andra' alle famiglie delle vittime dell' 11 settembre

Advertising

Agenzia ANSA

Schiaffo di Joe Biden ai talebani. Ilda sette miliardi di dollari depositato alla Fed potrebbe andare in parte alle famiglie delle vittime dell'11 settembre, e in parte essere destinato agli aiuti umanitari per l'...... Gianni De Michelis come ministro degli esteri e Guido Carli alha dato un impulso ... Ne sono stati un emblema il casoscoppiato lo scorso agosto, dove l'Alto rappresentante per la ...Schiaffo di Joe Biden ai talebani. Il tesoro afghano da sette miliardi di dollari depositato alla Fed potrebbe andare in parte alle famiglie delle vittime dell'11 settembre, e in parte essere ...Biden ha scelto di dividere il tesoretto in due parti eguali ... Ma il presidente salva capra e cavoli: dopo mille pressioni restituisce i soldi agli afgani, anche se solo in parte e anche se non ...