Il Rugby Ragusa suona la carica (Di sabato 12 febbraio 2022) Ragusa – “Le difficoltà non ci spaventano”. Il Ragusa Rugby suona la carica. “Stiamo lavorando, passo dopo passo, per un progetto a lungo termine”. “Questa stagione è un’occasione di crescita, per tutti. Non vogliamo e non dobbiamo mollare, e il gruppo che sta partecipando a questa splendida avventura lo sa benissimo. E’ difficile, certo, perdere le partite con passivi importanti, ma il grande lavoro dei ragazzi che, ogni giorno, si allenano con passione ed entusiasmo, non va mortificato. E’ bello confrontarsi con chi è più forte, perchè ti permette di migliorarti continuamente, senza rimanere nella propria comfort zone. Ed è chiaro, che, in una fase di transizione, si possa cedere, oggi, un gap maggiore, per ridurlo domani”. Così Luca Tavernese, responsabile della Comunicazione del ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 12 febbraio 2022)– “Le difficoltà non ci spaventano”. Illa. “Stiamo lavorando, passo dopo passo, per un progetto a lungo termine”. “Questa stagione è un’occasione di crescita, per tutti. Non vogliamo e non dobbiamo mollare, e il gruppo che sta partecipando a questa splendida avventura lo sa benissimo. E’ difficile, certo, perdere le partite con passivi importanti, ma il grande lavoro dei ragazzi che, ogni giorno, si allenano con passione ed entusiasmo, non va mortificato. E’ bello confrontarsi con chi è più forte, perchè ti permette di migliorarti continuamente, senza rimanere nella propria comfort zone. Ed è chiaro, che, in una fase di transizione, si possa cedere, oggi, un gap maggiore, per ridurlo domani”. Così Luca Tavernese, responsabile della Comunicazione del ...

