“Il mio uccello…”. Barù senza freni al GF Vip, la porno-confessione davanti a un’incredula Soleil (Di sabato 12 febbraio 2022) Barù è uno dei concorrenti più amati della sesta edizione del Grande Fratello Vip e in questi giorni è al centro del gossip per un bacio scambiato con Delia Duran, la moglie di Alex Belli entrata ormai un mese fa come concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Una settimana fa circa, durante una festa nella Casa del GF Vip, alcuni concorrenti si erano accorti che c’era stato qualcosa. Le telecamere non avevano ripreso il momento del bacio ma Gianluca Costantino lo aveva spifferato a Soleil Sorge: “Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro de l’amore libero (una prova fatta fare dal GF Vip 6, ndr) si è baciato!”. Barù al GF Vip: “Devo infilare l’uccello…” Ovviamente la voce del bacio è circolata per tutta la Casa ma Barù e Delia Duran avevano smentito, fino a ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 febbraio 2022)è uno dei concorrenti più amati della sesta edizione del Grande Fratello Vip e in questi giorni è al centro del gossip per un bacio scambiato con Delia Duran, la moglie di Alex Belli entrata ormai un mese fa come concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Una settimana fa circa, durante una festa nella Casa del GF Vip, alcuni concorrenti si erano accorti che c’era stato qualcosa. Le telecamere non avevano ripreso il momento del bacio ma Gianluca Costantino lo aveva spifferato aSorge: “Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro de l’amore libero (una prova fatta fare dal GF Vip 6, ndr) si è baciato!”.al GF Vip: “Devo infilare l’” Ovviamente la voce del bacio è circolata per tutta la Casa mae Delia Duran avevano smentito, fino a ...

Pina__Pina___ : RT @samcommenta: Barù: ho una voglia di infilare il mio uccello in qualcosa ???????????????? #gfvip #solearmy - occhiblu72 : si sono innamorate subito di me e il mio uccello anche sempre duro eccitato scodinzolava e loro erano conntente e h… - 420lega : RT @samcommenta: Barù: ho una voglia di infilare il mio uccello in qualcosa ???????????????? #gfvip #solearmy - lastanzadelsole : RT @samcommenta: Barù: ho una voglia di infilare il mio uccello in qualcosa ???????????????? #gfvip #solearmy - HelenaG07927152 : RT @YleniaCondello: che impacciato che è, altro che 'metto il mio uccello in un buco' #jerù -