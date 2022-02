Il ministero boccia un piano della Campania | De Luca insulta la dirigente Franceschini | «Si scusi» La replica del governatore – Il video

(Di sabato 12 febbraio 2022) Se da un lato ci sono gli amministratori del Nord preoccupati perché i fondi del Pnrr possano finire per buona parte al Sud, dall’altro non c’è proprio soddisfazione come nel caso del presidenteVincenzo De, caustico contro unadelCultura che avrebbe di fatto frenato i pianisui fondi del Ricovery plan. Deha duramente attacco l’avvocata Annalisa Cipollone, capo dell’Ufficio Legislativo del Mibac, scatenando anche la reazione del ministro Dario, intervenuto in difesa, ultimo bersaglio delcampano. «Dovremmo correre e invece dobbiamo fare i conti con dirigenti ...

Nel merito De Luca vuole entrarci, accusando ildi voler "paralizzare l'Italia" con "una concezione della 'tutela del paesaggio'" come quella emersa dalla contestazione delalla ...L'attacco, sferrato via social, è già bell'e pronto per l'imitazione di Crozza, senza toccare una riga del copione: "Pensiamo che con le centinaia di dottoresse Cipollone che abbiamo nei vari ...