Il governo potrebbe aumentare l’Isee del bonus bollette (Di sabato 12 febbraio 2022) ROMA – . E’ quanto trapela da indiscrezioni di stampa, anche se non è ancora chiara la nuova cifra per la quale l’esecutivo, eventualmente, opterebbe. L’alternativa è un incremento di produzione del gas nazionale, ma questa strada non sarebbe percorribile nell’immediato. Il governo potrebbe aumentare l’Isee del bonus L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di sabato 12 febbraio 2022) ROMA – . E’ quanto trapela da indiscrezioni di stampa, anche se non è ancora chiara la nuova cifra per la quale l’esecutivo, eventualmente, opterebbe. L’alternativa è un incremento di produzione del gas nazionale, ma questa strada non sarebbe percorribile nell’immediato. IldelL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Advertising

GuidoDeMartini : L’AUSTRIA si è pentita dell'obbligo vaccinale, DIETROFRONT sulle maxi-multe. Il clima a Vienna non è più quello del… - borghi_claudio : @GiuseppBlasi Sinceramente preferirei che il governo prendesse atto che le condizioni sono mutate, che il Parlament… - forzaitaliota : @elio_vito ?????? se non ci fosse già Giorgetti, potrebbe ambire al titolo di più sopravvalutato del suo sopravvalutato governo - Viky66jane : RT @ElGuappo6: @matteosalvinimi Personalmente metterei le telecamere in ogni PALAZZO ?? PUBBLICO compreso tutto il GOVERNO, così il POPOLO p… - markoz82_ : @e_talpa @majap @manolo_loop @luciazerolucia accorge dei sintomi ed evita situazioni in cui potrebbe diffonderlo. S… -