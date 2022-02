Il Festival della Musica Italiana di New York approda su Rai2

Leggi su cityroma

(Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – La XIII edizione del NYCanta, ildi Newsu Rai 2 il 9 marzo alle ore 23,30 circa. Lo spettacolo da sempre in onda per il pubblico mondiale su Rai Italia, quest’anno è proposto in seconda serata, direttamente dallo storico jazz club, Blue Note di Milano. Nato quindici anni fa grazie all’Associazione Culturaledi New, che attraverso laed attraverso l’organizzazione di questo, promuove e sostiene la culturain America e nel mondo. Dopo tantissime selezioni sono stati scelti gli 8 finalisti di questa edizione, quattro italiani residenti in Italia ed altrettanti italiani residenti all’estero. L'articolo ...