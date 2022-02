Il dramma di Deborah Compagnoni | chi era il fratello Jacopo | “Ha lasciato un vuoto assurdo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 12 febbraio 2022) A Verissimo arriva, ospite nella puntata di sabato 12 febbraio di Verissimo la ex sciatrice alpina italiana racconta per la prima volta in tv quello che è successo a suo, travolto da una valanga lo scorso dicembre: “Purtroppo la montagna, che era la sua passione, l’ha portato via. È passato ancora troppo poco tempo che non mi sembra vero. Credo molto nel destino e nel fatto che ognuno di noi abbia già qualcosa di scritto. È andato via prima del tempo a soli 40 anni. Era il piccolo di casa e ci manca tanto, ma ora ci sono le sue due bambine e mia cognata” Ildiè stata una tragedia che ha sconvolto tutta la famiglia: “Mia mamma era legatissima a lui e negli ultimi avevano iniziato a scalare insieme ...