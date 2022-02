Il Covid? “Perché non sarà mai come l'influenza”: studio definitivo, a cosa siamo condannati (Di sabato 12 febbraio 2022) “Il Covid-19 non è l'influenza”. S'intitola così un articolo pubblicato su Lancet, una delle riviste scientifiche più autorevoli e affidabili attualmente in circolazione. Un titolo che dice già tutto: chi pensa che il virus possa essere derubricato a semplice influenza si sta soltanto facendo delle illusioni. Sebbene Covid e influenza abbiano sintomi simili, in particolar modo nelle sue forme più lievi, le patologie sono diverse. È risaputo infatti che ci siano parecchi sintomi in comune: i principali sono febbre, tosse, mancanza di respiro, stanchezza, mal di gola, naso che cola, dolori muscolari, mal di testa, vomito e diarrea. Invece il sintomo che consente una netta differenziazione tra le due patologie è la perdita del gusto o dell'olfatto: quest'ultima è però diventata più rara (o ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) “Il-19 non è l'”. S'intitola così un articolo pubblicato su Lancet, una delle riviste scientifiche più autorevoli e affidabili attualmente in circolazione. Un titolo che dice già tutto: chi pensa che il virus possa essere derubricato a semplicesi sta soltanto facendo delle illusioni. Sebbeneabbiano sintomi simili, in particolar modo nelle sue forme più lievi, le patologie sono diverse. È risaputo infatti che ci siano parecchi sintomi in comune: i principali sono febbre, tosse, mancanza di respiro, stanchezza, mal di gola, naso che cola, dolori muscolari, mal di testa, vomito e diarrea. Invece il sintomo che consente una netta differenziazione tra le due patologie è la perdita del gusto o dell'olfatto: quest'ultima è però diventata più rara (o ...

stebellentani : “Distinguere tra deceduti per o con Covid”, rileva il virologo Fabrizio Pregliasco, 'è legittimo e servirà anche pe… - NicolaPorro : ?? La protesta dei #camionisti contro obbligo vaccinale e restrizioni #Covid. #Trudeau portato in località segreta.… - ladyonorato : La coordinatrice del gruppo dei #Verdi al #parlamentoeuropeo rifiuta di ricevermi per parlare delle petizioni su ce… - Gianluca3010 : RT @lgpapaleo: La multa di 100 euro inflitta ai 50enni non “piegati” al vaccino è nulla perché la norma istitutiva è insanabilmente in cont… - SatiLeaks : RT @doluccia16: Comunque oggi sono stata da Emme Marella (franchising) e la commessa ha detto 'Noi non chiediamo gp, perché se entra uno ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Perché Occhiuto investe su Reggio Calabria e ribadisce: 'Lavoriamo per creare una Calabria diversa' ...la Calabria è stata la prima regione d'Italia per incremento nella campagna vaccinale anti - covid ... Quando dico di essere preoccupato per il sistema sanità reggino è perché il Commissariamento c'è ...

Covid, per i non vaccinati il rischio di finire in terapia intensiva è 10 volte superiore ...dose o il monodose nel caso di chi ha ricevuto Johnson&Johnson) o immunizzati naturalmente perché ... dopo i 40 anni, di morire a causa del Covid. redaz Ti potrebbero interessare anche:

